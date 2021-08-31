Трубин: «Очень интересно поработать с Петраковым»

Анатолий Трубин / Фото: Динамомания

Голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин в интервью Youtube каналу BurBuzz прокомментировал назначение Александра Петракова на пост и. о. главного тренера сборной Украины:



Я хочу понять, что он требует и может он откроет какое-то новое во мне или улучшит и это очень важно, а так за команду я не переживаю, потому что собраны хорошие игроки, высококлассные, просто нужно максимально сильно подготовиться, потому что времени будет очень мало, плюс сейчас этот будет перелет в Казахстан, поэтому, нужно подготовиться по максимуму, тем более.

Я думаю, что все будут «злые», как минимум, потому что сыграли 1:1 с Казахстаном, не будут уже думать, что это будет легкая прогулка и поэтому сейчас новый тренер принесет что-то новое. Я думаю, что все будет хорошо.