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Трубин: «Очень интересно поработать с Петраковым»

Вратарь «Шахтера» высказался о новом главном тренере сборной Украины
Футбол Сборная Украины
08:50
Трубин: «Очень интересно поработать с Петраковым»
Анатолий Трубин / Фото: Динамомания

Голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин в интервью Youtube каналу BurBuzz прокомментировал назначение Александра Петракова на пост и. о. главного тренера сборной Украины:

Я никогда не работал с Петраковым и мне очень интересно. Каждый тренер приносит что-то новое для игроков и мне хочется посмотреть. К сожалению, не получилось поехать на эти сборы, надеюсь, что получится поехать на следующие сборы.

Я хочу понять, что он требует и может он откроет какое-то новое во мне или улучшит и это очень важно, а так за команду я не переживаю, потому что собраны хорошие игроки, высококлассные, просто нужно максимально сильно подготовиться, потому что времени будет очень мало, плюс сейчас этот будет перелет в Казахстан, поэтому, нужно подготовиться по максимуму, тем более. 

Я думаю, что все будут «злые», как минимум, потому что сыграли 1:1 с Казахстаном, не будут уже думать, что это будет легкая прогулка и поэтому сейчас новый тренер принесет что-то новое. Я думаю, что все будет хорошо.

Трубин рассказал, когда сможет вернуться на поле.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Анатолий Трубин Александр Петраков сборная Украины (футбол)

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