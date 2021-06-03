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Трубин: «Первый хейт! Наверное, с каждым футболистом сборной это случается»

Вратарь вспомнил свою ошибку в игре с Бахрейном
Футбол Сборная Украины
10:27
Трубин: «Первый хейт! Наверное, с каждым футболистом сборной это случается»
Фото: УАФ

Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин через свой Instagram вспомнил свою ошибку в матче против Бахрейна (1:1).

Сегодня Украина сыграет против Северной Ирландии. Начало матча – в 21:00.

Смотреть онлайн матч Украина – Северная Ирландия можно будет на нашем сайте. Также смотрите текстовую трансляцию встречи Украина – Северная Ирландия.

Андрей Усмонов
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Теги

сборная Украины (футбол) Анатолий Трубин

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