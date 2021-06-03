Трубин: «Первый хейт! Наверное, с каждым футболистом сборной это случается»

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Вратарь вспомнил свою ошибку в игре с Бахрейном
10:27
Фото: УАФ
Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин через свой Instagram вспомнил свою ошибку в матче против Бахрейна (1:1).
Сегодня Украина сыграет против Северной Ирландии. Начало матча – в 21:00.
Смотреть онлайн матч Украина – Северная Ирландия можно будет на нашем сайте. Также смотрите текстовую трансляцию встречи Украина – Северная Ирландия.
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