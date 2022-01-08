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Трубин: «Пока есть возможность, хожу на бокс»

Голкипер «Шахтера» рассказал, какими видами спорта занимается помимо футбола
Футбол Украинская Премьер-лига
08 января 21:58
Трубин: «Пока есть возможность, хожу на бокс»
Анатолий Трубин / Фото - ФК Шахтер

Голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин рассказал о своем отпуске и о видах спорта, которыми занимается помимо футбола.

Анатолий, как проходит зимний отпуск? Где восстанавливаешь силы?

Сразу после окончания первой половины сезона полетели с девушкой на Мальдивы. Там отдыхал, набирался сил, ничего не делал. А уже с конца декабря нахожусь в Киеве и потихоньку тренируюсь, готовлюсь к сборам. Новый год встречали на родине с семьей.

На Мальдивы летали впервые?

Да. Для меня там самое главное – океан, море, самое теплое, которое я когда-либо встречал. Так и хотелось, чтобы вода была теплой и к ней не нужно было привыкать. И в целом весь отдых провел очень хорошо, набрался сил. Уже скучаю по тренировкам!

Больше лежали на пляже или перемещались, смотрели красивые места?

А там особо нигде и не походишь. Ленивый отдых, как я его называю. Находишься на пляже, ешь, плаваешь. Сходить некуда, но я так и хотел, потому выбрал это направление.

Тем не менее в Instagram был пост о новых для тебя видах спорта – гольфе, теннисе. Плюс уже в Украине добавился бокс. Что кроме футбола тебе больше нравится и что легче дается?

Да, на отдыхе один раз попробовал гольф – не особенно понравилось. Может быть, потому что я не знаю, как правильно, и не получил максимальных эмоций. Теннис – прикольно. Каждый вид спорта по-своему интересен, дает что-то новое, позволяет расслабиться во время отдыха. А бокс – это для подготовки к сезону. Там много движений и специфической работы, которая в будущем, я думаю, может мне помочь.

Планируешь и дальше заниматься боксом?

Не с такой частотой, но если будет возможность, то да. Это будет зависеть от тренировочного процесса и времени. Пока есть возможность, хожу.

Как еще поддерживаешь в Киеве спортивную форму?

Добавил бег, тренажерный зал, собираемся с друзьями и знакомыми поиграть в футбол.

Ранее о своем отпуске рассказал полузащитник «Шахтера» Алан Патрик.

Источник: shakhtar.com Сергей Стаднюк
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Теги

Шахтер Донецк Анатолий Трубин

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