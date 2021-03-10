Трубин попал в топ-10 самых опытных игроков мира 2001-го года рождения

Анатолий Трубин / Фото: Футбол 24

Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory составил список самых опытных футболистов, которые родились в 2001-м году. Рейтинг составлялся согласно количеству проведенных матчей за свои команды с 1-го января 2020-го года.

Украинский голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин оказался в этом списке на 8-м месте. Он провел 26 матчей за «Шахтер» в указанный период.

Напомним, 11-го марта «Шахтер» сыграет с «Ромой» на «Стадио Олимпико» в рамках 1/8 финала Лиги Европы.