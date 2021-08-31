Трубин: «Шахтер» будет бороться за выход из группы в ЛЧ»
Трубин признался, где мечтал поиграть с детства
Голкипер отметил, что в зарубежном чемпионате футболист выходит из зоны комфорта
Анатолий Трубин / Фото - ФК Шахтер
Голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин рассказал в эфире YouTube-канала «BurBuzz» о том, что хотел бы попробовать свои силы в Англии.
Мне бы хотелось попробовать себя в топ-чемпионате. Лично для меня – это Англия, мечта с детства. Ты выходишь из зоны комфорта, другая страна, язык. Тебе нужно выкладываться на 200% в каждой игре.
Если это случится, хочу, чтобы все было красиво. «Шахтер» сделал меня тем, кем я есть сейчас. Да, я учу английский, но для общего развития, чтобы за границей мог чувствовать себя комфортно.
Трубин также заявил, что «Шахтер» будет бороться за выход из группы в Лиге чемпионов.
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