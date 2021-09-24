Трубин признался, пересматривал ли гол, не позволивший сборной Украины обыграть Казахстан

Анатолий Трубин / Фото - Getty Images

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин рассказал в эфире YouTube-канала «vZbirna» о своих впечатлениях от дебютного матча за «сине-желтых». Команда сыграла вничью во встрече отбора на чемпионат мира-2022 против Казахстана (1:1).

Сколько раз пересматривал гол Мужикова? Гол Мужикова пересматривал один раз. Я потом в обзоре просто посмотрел и все. Там был хороший удар, что пересматривать. Может, я мог бы какое-то действие сделать, но он там очень хорошо пробил, а позиция была правильная и удар был хорош.

Конкуренция в сборной? Это же не только вратарскую позицию можно назвать, а и любую позицию, и там будет игрок, который может играть и будет топового уровня. В сборной играют лучшие игроки, которые заслуживают этого, поэтому…

Я всегда говорю, что конкуренция делает любого сильнее. Она не дает расслабиться, не дает дать слабину на секунду, поймать звезду. Поэтому нужно всегда работать, а если ты начинаешь расслабляться, то за твоей спиной четыре или пять или вся Украина, которые хотят быть на твоем месте и им только твоя слабинка и нужна.