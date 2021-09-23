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Трубин признан лучшим голкипером сезона

Награду футболист получил из рук Петракова
Футбол Украинская Премьер-лига
13:25
Трубин признан лучшим голкипером сезона
Анатолий Трубин / Фото - ФК Шахтер

Голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин признан лучшим вратарем сезона-20/21 в УПЛ. Об этом было объявлено перед стартом матча за Суперкубок Украины против «Динамо» (3:0).

Награду страж ворот получил из рук и. о. главного тренера сборной Украины Александра Петракова. В прошедшем розыгрыше чемпионата страны тогда еще 19-летний игрок провел 21 матч. 10 из них отстоял «на ноль».

Трубин и Петраков
Трубин и Петраков / ФК Шахтер
Трубин и ПетраковТрубин и Петраков
Ранее защитник «Динамо» Александр Караваев рассказал, как изменился «Шахтер» при Роберто Де Дзерби.

Сергей Стаднюк
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Теги

Анатолий Трубин Шахтер Донецк Александр Петраков Динамо Киев

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