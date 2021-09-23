Караваев: «С «Шахтером» не сыграли так, как хотели и могли»
Трубин признан лучшим голкипером сезона
Награду футболист получил из рук Петракова
Анатолий Трубин / Фото - ФК Шахтер
Голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин признан лучшим вратарем сезона-20/21 в УПЛ. Об этом было объявлено перед стартом матча за Суперкубок Украины против «Динамо» (3:0).
Награду страж ворот получил из рук и. о. главного тренера сборной Украины Александра Петракова. В прошедшем розыгрыше чемпионата страны тогда еще 19-летний игрок провел 21 матч. 10 из них отстоял «на ноль».
Ранее защитник «Динамо» Александр Караваев рассказал, как изменился «Шахтер» при Роберто Де Дзерби.
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