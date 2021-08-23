Трубин пропустит ответный матч против «Монако» из-за травмы

Характер повреждения вратаря пока неизвестен

Анатолий Трубин / Фото: ФК Шахтер

Вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин пропустит ответный матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Монако», сообщил в эфире программы «Великий футбол» ее ведущий Александр Денисов.

По информации источника, у вратаря «Шахтера» – травма, из-за которой он уже пропустил матч 5-го тура УПЛ против «Черноморца» (3:0).

Характер травмы Трубина пока неизвестен.

«Шахтер» примет «Монако» в среду, 25-го августа, в Харькове, на стадионе ОСК «Металлист». В первом матче между командами «горняки» минимально одолели соперника на выезде (1:0).