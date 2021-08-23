Защитник «Черноморца» после 0:3 от «Шахтера»: Мы провели фантастический первый тайм»
Трубин пропустит ответный матч против «Монако» из-за травмы
Характер повреждения вратаря пока неизвестен
14:51
Анатолий Трубин / Фото: ФК Шахтер
Вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин пропустит ответный матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Монако», сообщил в эфире программы «Великий футбол» ее ведущий Александр Денисов.
По информации источника, у вратаря «Шахтера» – травма, из-за которой он уже пропустил матч 5-го тура УПЛ против «Черноморца» (3:0).
Характер травмы Трубина пока неизвестен.
«Шахтер» примет «Монако» в среду, 25-го августа, в Харькове, на стадионе ОСК «Металлист». В первом матче между командами «горняки» минимально одолели соперника на выезде (1:0).
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