Трубин: «Первый хейт! Наверное, с каждым футболистом сборной это случается»
Трубин: «Работаем, чтобы на Евро дать не сто, а двести своих процентов»
Голкипер сборной Украины поделился ожиданиями от чемпионата Европы
18:36
Анатолий Трубин / Фото - УАФ
Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин поделился ожиданиями от предстоящего Евро-2020. Вратарь рассказал о настрое команды.
Настрой боевой. Все хотят показать хорошую игру, максимум собственный и командный. Сейчас у нас второй этап подготовки: выкладываемся, работаем, чтобы в матчах дать не сто, а двести своих процентов, и добиваться результата.
А сегодня, 3 июня, «сине-желтые» проведут второй товарищеский матч в рамках подготовки к чемпионату Европы. Соперником команды Андрея Шевченко выступит Северная Ирландия.
Игру можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча Украина – Северная Ирландия онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 21:00.
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