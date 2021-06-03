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Трубин: «Работаем, чтобы на Евро дать не сто, а двести своих процентов»

Голкипер сборной Украины поделился ожиданиями от чемпионата Европы
Футбол Сборная Украины
18:36
Трубин: «Работаем, чтобы на Евро дать не сто, а двести своих процентов»
Анатолий Трубин / Фото - УАФ

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин поделился ожиданиями от предстоящего Евро-2020. Вратарь рассказал о настрое команды.

Настрой боевой. Все хотят показать хорошую игру, максимум собственный и командный. Сейчас у нас второй этап подготовки: выкладываемся, работаем, чтобы в матчах дать не сто, а двести своих процентов, и добиваться результата.

А сегодня, 3 июня, «сине-желтые» проведут второй товарищеский матч в рамках подготовки к чемпионату Европы. Соперником команды Андрея Шевченко выступит Северная Ирландия.

Игру можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча Украина – Северная Ирландия онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 21:00.

Источник: shakhtar.com Сергей Стаднюк
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Анатолий Трубин

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