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Трубин рассказал детали своей неприятной травмы

Вратарь «Шахтера» перенес операцию
Футбол Украинская Премьер-лига
10:50
Трубин рассказал детали своей неприятной травмы
Анатолий Трубин / Фото: УПЛ

Вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин в шоу «BurBuzz» рассказал о своей травме.

«У меня был как бы деформирован мениск. В момент травмы у меня заклинила нога – не мог ее выпрямить. Врачи сказали, что нет смысла ее расслаблять, потому что в любой момент может то же самое произойти. И решили, что нужно сделать операцию, – удалить кусочек.

Смешно, что 5 лет назад, только 26 августа, мне сделали точно такую же операцию на левой ноге. Это не прямо тяжелое (повреждение – прим.), но нужно время, чтобы отек ушел, плюс мениск – это как прокладка, и хрящу нужно адаптироваться без удаленного кусочка.

Нужно не спешить. Хрящ же если сотрется, он не восстанавливается».


Сборная Украины отправилась в Казахстан на матч отбора ЧМ-2022 без Трубина.

Петр Приходько
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Теги

Анатолий Трубин Шахтер Донецк

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