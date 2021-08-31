Трубин рассказал детали своей неприятной травмы

Анатолий Трубин / Фото: УПЛ

Вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин в шоу «BurBuzz» рассказал о своей травме.

Смешно, что 5 лет назад, только 26 августа, мне сделали точно такую же операцию на левой ноге. Это не прямо тяжелое (повреждение – прим.), но нужно время, чтобы отек ушел, плюс мениск – это как прокладка, и хрящу нужно адаптироваться без удаленного кусочка.

Нужно не спешить. Хрящ же если сотрется, он не восстанавливается».