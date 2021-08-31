Палкин: «Матч с «Монако» был для «Шахтера» игрой года»
Трубин рассказал детали своей неприятной травмы
Вратарь «Шахтера» перенес операцию
Анатолий Трубин / Фото: УПЛ
Вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин в шоу «BurBuzz» рассказал о своей травме.
«У меня был как бы деформирован мениск. В момент травмы у меня заклинила нога – не мог ее выпрямить. Врачи сказали, что нет смысла ее расслаблять, потому что в любой момент может то же самое произойти. И решили, что нужно сделать операцию, – удалить кусочек.
Смешно, что 5 лет назад, только 26 августа, мне сделали точно такую же операцию на левой ноге. Это не прямо тяжелое (повреждение – прим.), но нужно время, чтобы отек ушел, плюс мениск – это как прокладка, и хрящу нужно адаптироваться без удаленного кусочка.
Нужно не спешить. Хрящ же если сотрется, он не восстанавливается».
Сборная Украины отправилась в Казахстан на матч отбора ЧМ-2022 без Трубина.
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