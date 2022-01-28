Трубин рассказал, кто из игроков «Шахтера» увлекается теннисом

Анатолий Трубин / Фото: Getty Images

Вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин назвал игроков донецкой команды, которые увлекаются теннисом.

– Играл во время отпуска. Считаю, что нужно немного разгружать мозги, заниматься чем-то новым. Для отвлечения мыслей мы с моей девушкой поиграли в теннис.

— Кто в «Шахтере» следит за теннисом и хорошо играет?

— Миша Мудрик, Жора Судаков, Тема Бондаренко. Они увлекаются теннисом очень серьезно. И играют в него.

— Боксом вы продолжаете увлекаться?

— Я понял, что занятия боксом могут мне помочь. В тренировках есть много таких движений, которые схожи с движениями вратаря. Поэтому во время межсезонья была возможность позаниматься боксом.

— В изучении английского есть продвижение?

— Думаю, плюс-минус нормально свой уровень подтянул. Но изучение иностранного – это такое дело, что нужно постоянно усовершенствовать знания. Это, как и в любом деле. Если что-то забросишь, оно будет забываться. Поэтому нужно постоянно усовершенствоваться в этом плане.