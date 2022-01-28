Трубин рассказал, кто из игроков «Шахтера» увлекается теннисом
Вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин назвал игроков донецкой команды, которые увлекаются теннисом.
– Видел в Instagram фото на теннисном корте. Это новое увлечение?
– Играл во время отпуска. Считаю, что нужно немного разгружать мозги, заниматься чем-то новым. Для отвлечения мыслей мы с моей девушкой поиграли в теннис.
— Кто в «Шахтере» следит за теннисом и хорошо играет?
— Миша Мудрик, Жора Судаков, Тема Бондаренко. Они увлекаются теннисом очень серьезно. И играют в него.
— Боксом вы продолжаете увлекаться?
— Я понял, что занятия боксом могут мне помочь. В тренировках есть много таких движений, которые схожи с движениями вратаря. Поэтому во время межсезонья была возможность позаниматься боксом.
— В изучении английского есть продвижение?
— Думаю, плюс-минус нормально свой уровень подтянул. Но изучение иностранного – это такое дело, что нужно постоянно усовершенствовать знания. Это, как и в любом деле. Если что-то забросишь, оно будет забываться. Поэтому нужно постоянно усовершенствоваться в этом плане.
Ранее Трубин высказался о работе академии «Шахтера».
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