Трубин рискует пропустить Евро-2020

У голкипера проблемы с плечом

Анатолий Трубин / фото - Динамомания

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин рискует пропустить Евро-2020.

В комментарии YouTube-каналу vZbirna игрок признался, что травма плеча дает о себе знать, но он продолжает восстановление. Перед спаррингом с Кипром подопечные Андрея Шевченко провели тренировку в тренажерном зале. Трубин работал индивидуально, и на видео заметно, что вратарь проводил довольно специфическое упражнение с мячом.

Последний спарринг перед стартом Евро-2020 сборная Украины проведет против Кипра в Харькове. Матч состоится уже в понедельник, 7 июня, начало встречи в 19:00.

Напомним, Зинченко рассказал, как прошли его первые дни на сборах в Харькове.