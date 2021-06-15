Трубин: «Есть давление, потому что это Евро, но мы хорошо подготовимся»
Трубин: «С детства мечтал попасть в сборную Украины»
Вратарь гордится, что имеет шанс сыграть на Евро
Анатолий Трубин / Фото: Getty Images
Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин в своем Instagram высказался о попадании в заявку национальной команды на Евро-2020.
«С детства мечтал попасть в национальную команду Украины и, тем более, на Евро.
Мой первый Евро».
Напомним, 17-го июня сборная Украины сыграет с Северной Македонией во 2-м туре Евро-2020.
Видео трансляция матча Украина – Северная Македония.
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