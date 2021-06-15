Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Трубин: «С детства мечтал попасть в сборную Украины»

Вратарь гордится, что имеет шанс сыграть на Евро
Футбол Евро-2020
18:13
Трубин: «С детства мечтал попасть в сборную Украины»
Анатолий Трубин / Фото: Getty Images

Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин в своем Instagram высказался о попадании в заявку национальной команды на Евро-2020.

«С детства мечтал попасть в национальную команду Украины и, тем более, на Евро.

Мой первый Евро».


Напомним, 17-го июня сборная Украины сыграет с Северной Македонией во 2-м туре Евро-2020.

Видео трансляция матча Украина – Северная Македония.

Онлайн трансляция матча Украина – Северная Македония.

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Анатолий Трубин сборная Украины (футбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Двое украинских футболистов претендуют на звание Golden Boy-2021
Двое украинских футболистов претендуют на звание Golden Boy-2021
Футбол Украинская Премьер-лига
19:50
Вацко – о конфликте Ярмоленко и Марлоса: «Это – абсолютный п****ж!»
Вацко – о конфликте Ярмоленко и Марлоса: «Это – абсолютный п****ж!»
Футбол ЕВРО-2020
18:45
Матвиенко: «Яремчук – хищник. Надеюсь, перейдет в топ-клуб»
Матвиенко: «Яремчук – хищник. Надеюсь, перейдет в топ-клуб»
Футбол ЕВРО-2020
18:07
Сабо: «Не мог уснуть после матча Нидерланды – Украина»
Сабо: «Не мог уснуть после матча Нидерланды – Украина»
Футбол Сборная Украины
08:15
Форвард Северной Македонии: «Матч против сборной Украины будет ключевым для нас»
Форвард Северной Македонии: «Матч против сборной Украины будет ключевым для нас»
Футбол Евро-2020
14 июня 20:10
Защитник Северной Македонии: «Нужно найти слабые стороны Украины»
Защитник Северной Македонии: «Нужно найти слабые стороны Украины»
Футбол Евро-2020
14 июня 19:10

Новости: Футбол

Евро 2020. Венгрия - Португалия. Онлайн трансляция прямо сейчас
LIVE Евро 2020. Венгрия - Португалия. Онлайн трансляция прямо сейчас
Евро-2020
20:23
Игрок соперника сборной Украины заступился за своего тренера
Игрок соперника сборной Украины заступился за своего тренера
ЕВРО-2020
20:17
Двое украинских футболистов претендуют на звание Golden Boy-2021
Двое украинских футболистов претендуют на звание Golden Boy-2021
Украинская Премьер-лига
19:50
Не повторит судьбу Кариуса? «Ливерпуль» продлил контракт с вратарем
Не повторит судьбу Кариуса? «Ливерпуль» продлил контракт с вратарем
ЕВРО-2020
19:45
Роналду стал первым футболистом в истории, который принял участие в 5-ти чемпионатах Европы
Роналду стал первым футболистом в истории, который принял участие в 5-ти чемпионатах Европы
Евро-2020
19:32
«Рух» подписал опытного игрока «Александрии»
«Рух» подписал опытного игрока «Александрии»
ЕВРО-2020
19:25
Такого мы не видели полтора года. Битком забитый стадион в Будапеште во время матча Венгрия – Португалия
Такого мы не видели полтора года. Битком забитый стадион в Будапеште во время матча Венгрия – Португалия
Евро-2020
19:20
Новые проблемы Кубка Америки. Обнаружен 41 случай коронавируса
Новые проблемы Кубка Америки. Обнаружен 41 случай коронавируса
ЕВРО-2020
19:10
Сабо: «Легко сказать – нужно выиграть у Северной Македонии. Над нашими игроками будет давление»
Сабо: «Легко сказать – нужно выиграть у Северной Македонии. Над нашими игроками будет давление»
Евро-2020
18:45
Все новости

Популярные новости

Камбосос: «Действительно ли Лопес нанес такой жесткий урон Ломаченко?»
Камбосос: «Действительно ли Лопес нанес такой жесткий урон Ломаченко?»
Бокс Профессиональный бокс
12 июня 13:06
В Британии убивают интерес к поединку Джошуа – Усик. Теперь говорят, что стадион «Тоттенхэма» слишком крут для этого боя
Мнение
В Британии убивают интерес к поединку Джошуа – Усик. Теперь говорят, что стадион «Тоттенхэма» слишком крут для этого боя
Бокс Профессиональный бокс
9 июня 16:37
Sky Sports: Поединок Усик – Джошуа состоится на стадионе одного из клубов АПЛ
Sky Sports: Поединок Усик – Джошуа состоится на стадионе одного из клубов АПЛ
Бокс Профессиональный бокс
8 июня 21:53
5
Редкач странно прокомментировал слова Зеленского о поражении Украины от Нидерландов
Редкач странно прокомментировал слова Зеленского о поражении Украины от Нидерландов
Бокс Профессиональный бокс
14 июня 09:55
6
Ковалев дал неожиданный прогноз на поединок Усик – Джошуа
Ковалев дал неожиданный прогноз на поединок Усик – Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
11:16
Еще один яркий нокаут Накатани. Сложил соперника вдвое ударом по печени – так он обещал разобраться и с Ломаченко
История Еще один яркий нокаут Накатани. Сложил соперника вдвое ударом по печени – так он обещал разобраться и с Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
8 июня 14:29
3
Все новости

Анонсы

Евро 2020. Венгрия - Португалия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Венгрия - Португалия. Видео трансляция
19:00
Евро 2020. Венгрия - Португалия. Онлайн трансляция прямо сейчас
WEB
Евро 2020. Венгрия - Португалия. Онлайн трансляция прямо сейчас
19:00
Евро 2020. Франция - Германия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Франция - Германия. Видео трансляция
22:00
Евро 2020. Франция - Германия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Франция - Германия. Онлайн трансляция
22:00
Евро 2020. Финляндия - Россия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Финляндия - Россия. Видео трансляция
16 июня 16:00
Евро 2020. Финляндия - Россия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Финляндия - Россия. Онлайн трансляция
16 июня 16:00
Евро 2020. Турция - Уэльс. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Турция - Уэльс. Видео трансляция
16 июня 19:00
Евро 2020. Турция - Уэльс. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Турция - Уэльс. Онлайн трансляция
16 июня 19:00
Евро 2020. Италия - Швейцария. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Италия - Швейцария. Видео трансляция
16 июня 22:00
Евро 2020. Италия - Швейцария. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Италия - Швейцария. Онлайн трансляция
16 июня 22:00
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Онлайн трансляция
17 июня 16:00
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Видео трансляция
17 июня 16:00
Евро 2020. Дания - Бельгия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Дания - Бельгия. Видео трансляция
17 июня 19:00
Евро 2020. Дания - Бельгия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Дания - Бельгия. Онлайн трансляция
17 июня 19:00
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Онлайн трансляция
17 июня 22:00
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Видео трансляция
17 июня 22:00
Евро 2020. Швеция - Словакия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Швеция - Словакия. Видео трансляция
18 июня 16:00
Евро 2020. Швеция - Словакия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Швеция - Словакия. Онлайн трансляция
18 июня 16:00
Евро 2020. Хорватия - Чехия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Хорватия - Чехия. Видео трансляция
18 июня 19:00
Евро 2020. Хорватия - Чехия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Хорватия - Чехия. Онлайн трансляция
18 июня 19:00
Евро 2020. Англия - Шотландия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Шотландия. Видео трансляция
18 июня 22:00
Евро 2020. Англия - Шотландия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Шотландия. Онлайн трансляция
18 июня 22:00
Возвращение обидчика Ломаченко. Теофимо Лопес – Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение обидчика Ломаченко. Теофимо Лопес – Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
WEB
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
WEB
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
27 июня 05:00
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
WEB
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
27 июня 05:00