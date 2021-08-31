Трубин: «Шахтер» будет бороться за выход из группы в ЛЧ»

Анатолий Трубин / Фото: Twitter

Вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин в шоу «BurBuzz» высказался о соперниках «горняков» в групповом раунде Лиги чемпионов.

Можно играть с «Интером» и «Реалом» и даже нужно. Я считаю, что нужно быть психологически готовыми играть в свой футбол. В прошлом сезоне мы показали, что можем, а сейчас – еще больше.

Мое мнение, что «Шахтер» будет бороться за выход из группы, потому что нам это по силам. Если каждый настроится по-максимуму и отдаст всего себя, то все получится»