«Шахтер» вернется к тренировкам 2 сентября
Трубин: «Шахтер» будет бороться за выход из группы в ЛЧ»
«Горняки» сыграют с «Реалом», «Интером» и «Шерифом»
12:19
Анатолий Трубин / Фото: Twitter
Вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин в шоу «BurBuzz» высказался о соперниках «горняков» в групповом раунде Лиги чемпионов.
«Мне интересно, какой коэффициент был на то, что выпадут одни и те же команды? Думал, что будет «Вольфсбург» вместо «Боруссии» (Менхенгладбах – прим) – было бы весело.
Можно играть с «Интером» и «Реалом» и даже нужно. Я считаю, что нужно быть психологически готовыми играть в свой футбол. В прошлом сезоне мы показали, что можем, а сейчас – еще больше.
Мое мнение, что «Шахтер» будет бороться за выход из группы, потому что нам это по силам. Если каждый настроится по-максимуму и отдаст всего себя, то все получится»
Ранее Трубин рассказал детали своей травмы.
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