Трубин: «Шахтеру» нужно побеждать в чемпионате и Кубке Украины»

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Вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин рассказал пресс-службе клуба о состоянии команды после отпуска на первых сборах команды в Турции.

Все понимают, что нам нужно побеждать в чемпионате и Кубке Украины. Без долгих сборов и упорного труда этого не добиться. Я даже рад, что нас ожидает такая насыщенная подготовка.

Что касается новичков, то тяжело сейчас судить об их мастерстве, у нас еще не было игровых упражнений. Если селекционеры обратили на них внимание — значит они способны усилить состав. Проблем с адаптацией возникнуть не должно, у нас очень хороший коллектив».