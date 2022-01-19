Травмированный защитник «Шахтера» и сборной Украины вернется в марте
Трубин: «Шахтеру» нужно побеждать в чемпионате и Кубке Украины»
Вратарь – о первых тренировках на сборе в Турции
Фото: shakhtar.com
Вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин рассказал пресс-службе клуба о состоянии команды после отпуска на первых сборах команды в Турции.
«Пока усталости нет. После первых тренировок было тяжело вставать, но сейчас все нормализовалось. Перед стартом сборов было приятное волнение, даже бабочки в животе. Со многими не виделись целый месяц, с некоторыми ребятами виделись во время отпуска.
Все понимают, что нам нужно побеждать в чемпионате и Кубке Украины. Без долгих сборов и упорного труда этого не добиться. Я даже рад, что нас ожидает такая насыщенная подготовка.
Что касается новичков, то тяжело сейчас судить об их мастерстве, у нас еще не было игровых упражнений. Если селекционеры обратили на них внимание — значит они способны усилить состав. Проблем с адаптацией возникнуть не должно, у нас очень хороший коллектив».
«Шахтер» в ближайшее время вероятно покинет Евгений Коноплянка.