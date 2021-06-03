Трубин: «Шевченко – очень требовательный, и это мне нравится»

Анатолий Трубин / Фото - ФК Шахтер

Голкипер сборной Украины Анатолий Турбин вспомнил свой дебют в составе «сине-желтых». Также вратарь высказался по поводу атмосферы на матче против Бахрейна (1:1) и оценил свои действия в данном поединке.

Безусловно, удар у Серикжана Мужикова получился хороший. Но, возможно, с моей стороны можно было что-то лучше сделать, потому что неберущихся ударов не бывает. Ну ничего! Это опыт. Нужно и дальше продолжать работать.

Бахрейн? Честно говоря, не могу сказать, что было прямо какое-то волнение. Но для меня это было реально что-то новое. Я, наверное, еще никогда при таком количестве зрителей не играл даже на клубном уровне. Сборная Украины – это единое целое, это команда для всех украинцев, все ее поддерживают.

Атмосфера в Харькове на «Металлисте» была просто невероятной. Я очень сильно по такой атмосфере соскучился. Хочется, чтобы на каждом матче, не важно сборная это или клуб, было столько зрителей, а можно даже больше.

Пенальти? Ошибка была с моей стороны: я вышел из ворот. Но я не спорю, это моя ошибка. Для меня это опыт. Когда мы прилетели в Киев из Харькова, Андрей Николаевич подошел ко мне и сказал, что ничего страшного и призвал продолжать работать. Также он добавил, что лучше сейчас в товарищеском матче ошибиться, но уже на официальные игры нужно быть готовым. Он сказал, что это часть футбола, часть моего пути и что все хорошо.

Эти слова, конечно, психологически успокаивают и ты понимаешь, что у всех бывают ошибки. Лучшие игроки мира и лучшие вратари мира ошибаются. Да, критика, будет, безусловно. Но я на это не обращаю внимание. Я для себя сделал выводы и буду продолжать работать дальше.

Андрей Николаевич очень требовательный тренер. Это очень круто и мне это очень нравится. На тренировках нету ни секунды расслабления. Ты должен максимально сконцентрироваться на каждом упражнении, на всем. Только так ты можешь выкладываться по максимуму и раскрывать максимум своих возможностей. И, соответственно, в игре ты тоже будешь делать все на максимум.

Евро? На нем нет слабых соперников. Каждый соперник имеет свои сильные стороны и нужно по максимуму готовиться к каждой игре. Не стал бы кого-то выделять.