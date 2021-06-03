Трубин: «Штаб Каштру открыл для меня путь в профессиональный футбол»
Голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин поделился эмоциями после получения награды лучшему игроку команды в сезоне. Также страж ворот поблагодарил предыдущий тренерский штаб во главе с Луишем Каштру за доверие.
Спасибо большое! Конечно, я рад, что играл. Любой футболист счастлив именно когда он играет. И в то же время такой клуб, как «Шахтер», ставит максимальные задачи. Не выиграть трофей – всегда нехорошо для клуба и для болельщиков.
Уровень ЛЧ и ЛЕ? Матчи Лиги чемпионов всегда показательны, а если бы на всех еще и могли присутствовать болельщики, то вообще был бы топ-уровень. Матчи самые запоминающиеся и самые тяжелые для меня.
Огромная благодарность Луишу Каштру, и не только ему, а каждому тренеру из его штаба. Они внесли огромный вклад, лично для меня открыли путь в профессиональный футбол и доверили.
Если говорить о тренере вратарей Тони Феррейре, у нас было много специфической работы, постоянное общение и разборы всех матчей. Благодаря этим людям я сделал шаг вперед как футболист, провел столько важных игр и вообще весь сезон.
Ранее Трубин прокомментировал свою ошибку в матче Украина – Бахрейн.
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