Трубин: «У меня есть мечта – поиграть в АПЛ»

Вратарь «Шахтера» заявил, что активно учит английский

Анатолий Трубин / Фото: ФК Шахтер

Вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин высказался о возможности поиграть в зарубежном чемпионате. Его цитирует пресс-служба «горняков».

– С детства учил английский, потому что это важно. Даже просто общаться, быть уверенным в себе, намного комфортнее себя чувствовать за границей.

- Ты занимаешься с репетитором?

– Да, конечно. Мне кажется, что самому тяжело учить. Легче, когда кто-то помогает. Особенно, если преподаватель хорошего уровня, который знает, как быстрее научить тебя. Если я попаду за границу, то буду комфортно себя чувствовать.

- В каком чемпионате ты хотел бы попробовать свои силы?

– Есть детская мечта – попробовать сыграть в Англии, попробовать свои силы. Это самый сильный чемпионат. Я и сам это понимаю, много интервью смотрю. Миколенко говорил, что каждый матч – на вес золота. Каждый матч нужно показывать максимум своих возможностей.

- За какую команду ты там болеешь?

– Мне интересно наблюдать за «Манчестер Сити» и «Ливерпулем». Эти команды играют в футбол, который мне нравится.



Напомним, в январе в чемпионат Англии из УПЛ уехал защитник «Динамо» Виталий Миколенко, его купил «Эвертон».