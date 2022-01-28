Трубин: «У Нереса есть все данные, что касается техники и тактики»

Анатолий Трубин / Фото: ФК Шахтер

Вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин высказался о новичке команды Давиде Нересе.

– Нересу 24 года – у него большой опыт игры в Лиге чемпионов. Также он вызывался в сборную Бразилии. Это о многом говорит. Конечно, какое-то время на адаптацию ему понадобится. Что касается техники и тактического понимания игры, то у него есть все данные. Теперь для него главное – влиться в коллектив и привыкнуть к требованиям главного тренера.

– Контактирует ли команда с Лассиной Траоре, который получил тяжелейшую травму в домашнем матче с «Интером»? Поддерживаете его?

– Конечно. Помню, что перед одним из заключительных матчей первой части сезона во время установки мы позвонили Лассине и поддержали его. Периодически с Траоре мы общаемся. Честно говоря, не хватает его, потому что Лассина мощный нападающий. В непростой ситуации Траоре всегда можно отдать пас, и он забьет. Обидно, что он в таком молодом возрасте получил такую травму. Хочется, чтобы у Траоре все хорошо срослось, и чтобы он отлично восстановился.