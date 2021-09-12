Трубин прокомментировал свою номинацию на премию Golden Boy
Трубин впервые приступил к тренировкам после травмы
Голкипер «Шахтера» ожидает, что его окончательное восстановление не заставит себя ждать
12 сентября 12:16
Анатолий Трубин / Фото - ФК Шахтер
Голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин приступил к тренировкам с мячом. Об этом в своем Instagram сообщил сам футболист.
Работаю! Еще чуть-чуть.
Напомним, вратарь получил травму мениска в середине августа. 20-го числа ему была сделана операция. Ожидалось, что игрок пропустит около полутора месяца.
Трубин не смог помочь сборной Украины в сентябрьских матчах.
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