Трубин: «Все от персонала до игроков «Шахтера» верят в команду в матче с «Ромой»

Голкипер «горняков» не перестает надеяться на успех в двухматчевом противостоянии

Анатолий Трубин / Фото - ФК Шахтер

Голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин поделился в интервью Shakhtar News ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против «Ромы». Встреча состоится 18 марта на НСК «Олимпийский».

Какие настроения в коллективе перед ответным матчем с «Ромой»? Команда верит, что сможет нивелировать результат первой игры?

Зачем без веры вообще в футбол играть? Вера есть. Я думаю, что все представители «Шахтера», начиная с персонала и заканчивая игроками, верят в команду до последнего. Мы будем сражаться до последней секунды. Сейчас надо восстановиться от встречи с «Десной», проанализировать первый поединок в Риме и готовиться ко второму.

Первый матч можно было закончить с иным итогом?

Конечно. Первый гол мы получили после аута. Да, у нас были ошибки, итальянские команды умеют это использовать. Они могут сидеть весь матч в обороне, а наказать за одну оплошность. Нужно быть внимательнее и стараться забивать свои моменты, которые были и в первой встрече.

В ответном матче «Рома» может выстроить свою игру от обороны? Таким образом, что у «Шахтера» не будет много свободных зон в атаке?

Не знаю, как они станут действовать. Но «Рома» также будет обозлена. Команда проиграла в Серии А со счетом 0:2 и со всей серьезностью подойдет к матчу. А какая будет тактика, посмотрим в четверг.

«Шахтер» обыграл «Десну» с крупным счетом. Насколько важной была победа перед ответственной встречей с «Ромой» с моральной точки зрения?

Во-первых, нам нужно догонять «Динамо» в турнирной таблице, во-вторых, хорошо, что мы забили много мячей, думаю, это даст импульс и психология станет на свое место. У нас были неважные результаты: не выигрывали, мало забивали, а победа должна хорошо повлиять на команду. В четверг должны выйти на матч на позитивной волне.

Поединок с «Ромой» пройдет в присутствии болельщиков. На НСК «Олимпийский» ожидается большая поддержка, насколько фактор болельщиков может помочь?

Конечно, футбол – это эмоции, тяжело играть без своих болельщиков. Это может стать огромным плюсом для «Шахтера», болельщики могут погнать нас вперед, думаю, если будут болельщики – будет круто.

Игру Лиги Европы можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча «Шахтер» – «Рома» онлайн. Начало – в 19:55.