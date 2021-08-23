Трубин выбыл на длительный срок после разрыва мениска

«Горняки» надолго остались без основного вратаря

Анатолий Трубин / фото - FootBoom

Голкипер донецкого «Шахтера» Анатолий Трубин получил серьезную травму и выбыл на длительный срок.

Как сообщает источник, вратарь после разрыва мениска уже перенес операцию и теперь пропустит около трех месяцев.

Таким образом, «Шахтер» остался без основного вратаря не только на матч квалификации Лиги чемпионов с «Монако», но и на весь старт нового сезона.

Также Трубин не поможет национальной команде в отборочных матчах к ЧМ-2022. Сборная Украины осталась без двух основных вратарей в важнейших матчах.

Напомним, в первом матче с «Монако» Трубин своей игрой поразил всю Францию.