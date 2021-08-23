Трубин пропустит ответный матч против «Монако» из-за травмы
Трубин выбыл на длительный срок после разрыва мениска
«Горняки» надолго остались без основного вратаря
Анатолий Трубин / фото - FootBoom
Голкипер донецкого «Шахтера» Анатолий Трубин получил серьезную травму и выбыл на длительный срок.
Как сообщает источник, вратарь после разрыва мениска уже перенес операцию и теперь пропустит около трех месяцев.
Таким образом, «Шахтер» остался без основного вратаря не только на матч квалификации Лиги чемпионов с «Монако», но и на весь старт нового сезона.
Также Трубин не поможет национальной команде в отборочных матчах к ЧМ-2022. Сборная Украины осталась без двух основных вратарей в важнейших матчах.
Напомним, в первом матче с «Монако» Трубин своей игрой поразил всю Францию.
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