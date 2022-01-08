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Трубин: «Закончили год на первом месте, виден прогресс у всей команды»

Голкипер «Шахтера» подвел итоги прошедших 365 дней и поделился планами на будущее
Футбол Украинская Премьер-лига
08 января 22:53
Трубин: «Закончили год на первом месте, виден прогресс у всей команды»
Анатолий Трубин / Фото - ФК Шахтер

Голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин подвел итоги 2021 года и поделился планами на будущее.

В первую очередь, хорошо, что закончили 2021 год на первом месте. Виден прогресс у всей команды. С каждой тренировкой и игрой мы становились сильнее. Понимаем, чего требует от нас главный тренер. Плюс положительно то, что выиграли Суперкубок Украины.

Думаю, каждый чувствует, что ежедневно и прибавляет индивидуально, и командные действия улучшаются. Когда доведем до автоматизма и сможем выполнять все требования, игра и результаты будут еще лучше.

Травма? Безусловно, отпечаток паузы накладывают. Сложнее всего психологически. Ты постоянно тренируешься и играешь, участвуешь во всех процессах, а потом выпадаешь на месяц и работаешь только индивидуально, затем еще около месяца набираешь нужные кондиции.

За период травмы чуть потерялись некоторые качества, над которыми снова нужно было работать, как на сборах, и подтягивать. Поначалу было тяжело, но с каждой тренировкой и игрой все становилось лучше. В итоге я чувствовал, что становлюсь даже сильнее, чем был до травмы.

Задачи всегда максимальные. Для нас не бывает других мест, кроме первого. Постараемся наработать хорошую базу на сборах, чтобы за счет этих физических и психологических навыков, когда возобновится сезон, нам было легче. У нас будет месяц, чтобы отточить все-все нужные компоненты. Они необходимы, чтобы во второй части сезона показывать еще более зрелищную игру.

Трубин также сообщил, что занимается боксом помимо футбола.

Источник: shakhtar.com Сергей Стаднюк
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Анатолий Трубин Шахтер Донецк

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