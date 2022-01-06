Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Трубин: «Зная Мудрика, уверен, что он не зазвездится, а будет еще больше работать»

Хавбека назвали лучшим игроком в прошлом году
Футбол Украинская Премьер-лига
17:09
Трубин: «Зная Мудрика, уверен, что он не зазвездится, а будет еще больше работать»
Фото: ФК Шахтер

Вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин рассказал пресс-службе клуба о победе полузащитника Михаила Мудрика в номинации лучшего игрока года в команде.

Болельщики выбрали игроком года Мудрика. Наверное, ты рад? Два года подряд это были вратари Пятов и Трубин, а в 2021-м, как положено, атакующий футболист. Тоже индикатор улучшения атакующей игры?

«Почему? Если бы выиграл вратарь, я был бы точно так же доволен. Рад за Мишу, своего друга, которого я давно знаю, еще по академии. Думаю, для него это признание болельщиков станет огромным стимулом, толчком вперед в плане психологии. Поздравил его лично.

Зная Мишу, уверен, что он не зазвездится, а будет еще больше работать. И это даст огромный плюс и ему, и «Шахтеру».


Мудрик может уйти из «Шахтера» зимой. Им интересуется клуб АПЛ.

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Шахтер Донецк Михаил Мудрик Анатолий Трубин

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Палкин назвал количество игроков команды U-19, которые могут быть просмотрены Де Дзерби
Палкин назвал количество игроков команды U-19, которые могут быть просмотрены Де Дзерби
Футбол Украинская Премьер-лига
05 января 19:37
Экс-игрок сборной Украины: «Динамо» выглядит увереннее «Шахтера» с другими соперниками»
Экс-игрок сборной Украины: «Динамо» выглядит увереннее «Шахтера» с другими соперниками»
Футбол Украинская Премьер-лига
05 января 18:59
Палкин рассказал, как можно повлиять на выступления украинских клубов в еврокубках
Палкин рассказал, как можно повлиять на выступления украинских клубов в еврокубках
Футбол Украинская Премьер-лига
05 января 16:43
Палкин: «Сейчас «Шахтер» находится в переговорах по приобретению новых футболистов»
Палкин: «Сейчас «Шахтер» находится в переговорах по приобретению новых футболистов»
Футбол Украинская Премьер-лига
05 января 10:35
Палкин анонсировал новые проекты «Шахтера»
Палкин анонсировал новые проекты «Шахтера»
Футбол Украинская Премьер-лига
05 января 07:59
Палкин: «УПЛ не готова к формату с 16 командами»
Палкин: «УПЛ не готова к формату с 16 командами»
Футбол Украинская Премьер-лига
04 января 22:39
1

Новости: Футбол

«Рома» заинтересована в лидере «Порту» Оливейре
«Рома» заинтересована в лидере «Порту» Оливейре
Серия А (Италия)
18:10
Миколенко совершил небольшой экскурс в историю «Эвертона»
Миколенко совершил небольшой экскурс в историю «Эвертона»
Премьер-Лига (Англия)
17:40
«Лацио» проиграл «Эмполи», не забив пенальти в конце матча
«Лацио» проиграл «Эмполи», не забив пенальти в конце матча
Серия А (Италия)
17:38
Трубин: «Зная Мудрика, уверен, что он не зазвездится, а будет еще больше работать»
Трубин: «Зная Мудрика, уверен, что он не зазвездится, а будет еще больше работать»
Украинская Премьер-лига
17:09
Стали известны все соперники «Зари» на первом сборе в Турции
Стали известны все соперники «Зари» на первом сборе в Турции
Украинская Премьер-лига
16:52
Мбаппе: «Я рад, что остался в ПСЖ, ведь это мой город»
Мбаппе: «Я рад, что остался в ПСЖ, ведь это мой город»
Лига 1 (Франция)
16:34
Бенитес: «Миколенко – будущее «Эвертона»
Бенитес: «Миколенко – будущее «Эвертона»
Премьер-Лига (Англия)
16:27
«Динамо» не продало Цитаишвили в «Слован»
«Динамо» не продало Цитаишвили в «Слован»
Украинская Премьер-лига
16:10
В ожидании громких трансферов? 10 топ-футболистов, у которых истекают контракты в 2022-м году
Эксклюзив
В ожидании громких трансферов? 10 топ-футболистов, у которых истекают контракты в 2022-м году
В Европе
16:00
Все новости

Популярные новости

У Усика появился обязательный претендент, с которым никто не хочет драться
У Усика появился обязательный претендент, с которым никто не хочет драться
Бокс Профессиональный бокс
02 января 07:48
Выхрист, дважды упав в нокдаун, победил Киладзе после скандального решения рефери
Выхрист, дважды упав в нокдаун, победил Киладзе после скандального решения рефери
Бокс Профессиональный бокс
02 января 03:52
5
«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
Бокс Профессиональный бокс
30 декабря 2021г. 21:46
35
Тренер Фьюри: «Я увидел 30 секунд боя Усик – Джошуа и сказал, что не могу это смотреть»
Тренер Фьюри: «Я увидел 30 секунд боя Усик – Джошуа и сказал, что не могу это смотреть»
Бокс Профессиональный бокс
04 января 13:56
1
Канело назвал будущего чемпиона мира в супертяжелом весе
Канело назвал будущего чемпиона мира в супертяжелом весе
Бокс Профессиональный бокс
03 января 16:30
2
Скрипник выбрал между «Динамо» и «Шахтером»
Скрипник выбрал между «Динамо» и «Шахтером»
Футбол Украинская Премьер-лига
31 декабря 2021г. 12:38
Все новости