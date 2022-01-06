Трубин: «Зная Мудрика, уверен, что он не зазвездится, а будет еще больше работать»

Хавбека назвали лучшим игроком в прошлом году

Фото: ФК Шахтер

Вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин рассказал пресс-службе клуба о победе полузащитника Михаила Мудрика в номинации лучшего игрока года в команде.

Болельщики выбрали игроком года Мудрика. Наверное, ты рад? Два года подряд это были вратари Пятов и Трубин, а в 2021-м, как положено, атакующий футболист. Тоже индикатор улучшения атакующей игры?

«Почему? Если бы выиграл вратарь, я был бы точно так же доволен. Рад за Мишу, своего друга, которого я давно знаю, еще по академии. Думаю, для него это признание болельщиков станет огромным стимулом, толчком вперед в плане психологии. Поздравил его лично. Зная Мишу, уверен, что он не зазвездится, а будет еще больше работать. И это даст огромный плюс и ему, и «Шахтеру».

Мудрик может уйти из «Шахтера» зимой. Им интересуется клуб АПЛ.