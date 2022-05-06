Шапаренко: «Весь український народ чекає на перемогу збірної»
«Це не сприймалося серйозно, нас навіть не вивезли». Лідер «Шахтаря» розповів, що через війну та завищенний цінник залишився без футболу
Соломон наступного сезону може перебратися на Туманний Альбіон
Фото: ФК Шахтар
Вінгер «Шахтаря» Манор Соломон заявив sport5.co.il, що в Україні не очікували на війну, і перші дні російської агресії назвав божевіллям:
У грудні ми відправились на зимову перерву, а через місяць пішли чутки, що може розпочатись війна. Це не сприймалося серйозно, бо ж ми були там, коли все почалось, нас не вивезли до початку війни.
Вибухи. Я спочатку не повірив, коли почув вибухи. В Ізраїлі до цього звикли, але у вас є «Залізний купол» і служба охорони, яка знає що робити. Я був сам удома і не розумів, що відбувається. За день до цього був останній тренувальний матч перед відновленням чемпіонату. Божевілля.
Війна та період коронавірусу негативно вплинули на вас?
Думаю, так. У часи COVID-19 багато гравців були травмовані, і трансферний ринок упав. Команди мали менше коштів на купівлю гравців. Вони (вірогідно, йдеться про «Шахтар») просили дуже великі суми. Через війну я не гратиму у футбол до липня – це більше ніж пів року.
Нагадаємо, що ймовірним наступним клубом Соломона стане команда АПЛ.
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