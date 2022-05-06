«Це не сприймалося серйозно, нас навіть не вивезли». Лідер «Шахтаря» розповів, що через війну та завищенний цінник залишився без футболу

Фото: ФК Шахтар

Вінгер «Шахтаря» Манор Соломон заявив sport5.co.il, що в Україні не очікували на війну, і перші дні російської агресії назвав божевіллям:



Вибухи. Я спочатку не повірив, коли почув вибухи. В Ізраїлі до цього звикли, але у вас є «Залізний купол» і служба охорони, яка знає що робити. Я був сам удома і не розумів, що відбувається. За день до цього був останній тренувальний матч перед відновленням чемпіонату. Божевілля.