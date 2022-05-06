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«Це не сприймалося серйозно, нас навіть не вивезли». Лідер «Шахтаря» розповів, що через війну та завищенний цінник залишився без футболу

Соломон наступного сезону може перебратися на Туманний Альбіон
Футбол Украинская Премьер-лига
20:00
«Це не сприймалося серйозно, нас навіть не вивезли». Лідер «Шахтаря» розповів, що через війну та завищенний цінник залишився без футболу
Фото: ФК Шахтар

Вінгер «Шахтаря» Манор Соломон заявив sport5.co.il, що в Україні не очікували на війну, і перші дні російської агресії назвав божевіллям:

У грудні ми відправились на зимову перерву, а через місяць пішли чутки, що може розпочатись війна. Це не сприймалося серйозно, бо ж ми були там, коли все почалось, нас не вивезли до початку війни.

Вибухи. Я спочатку не повірив, коли почув вибухи. В Ізраїлі до цього звикли, але у вас є «Залізний купол» і служба охорони, яка знає що робити. Я був сам удома і не розумів, що відбувається. За день до цього був останній тренувальний матч перед відновленням чемпіонату. Божевілля.

Війна та період коронавірусу негативно вплинули на вас?

Думаю, так. У часи COVID-19 багато гравців були травмовані, і трансферний ринок упав. Команди мали менше коштів на купівлю гравців. Вони (вірогідно, йдеться про «Шахтар») просили дуже великі суми. Через війну я не гратиму у футбол до липня – це більше ніж пів року.

Нагадаємо, що ймовірним наступним клубом Соломона стане команда АПЛ.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Манор Соломон Шахтер Донецк война

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