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Центральный матч тура в Первой лиге может быть сорван из-за провокаций

На харьковском стадионе будут предприняты беспрецедентные меры безопасности
Футбол Первая лига
14:58
Центральный матч тура в Первой лиге может быть сорван из-за провокаций
Фото - Timer-odessa.net

Харьковский «Металлист 1925» сообщил о том, что центральный матч 28-го тура Первой лиги против «Черноморца» может быть сорван из-за провокаций «деструктивных сил». Об этом говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Накануне центрального матча 28-го тура Первой лиги ПФЛ между «Металлистом 1925» и «Черноморцем» считаем необходимым проинформировать футбольную общественность Украины про тревожные сигналы, которые в рамках оперативной информации поступают в наш клуб.

Согласно этой информации, центральный поединок тура, который состоится 27 мая на ОСК «Металлист», может стать объектом спланированной провокации деструктивных сил. Сил, заинтересованных в срыве матча, дальнейшем техническом поражении «Металлиста 1925» и, главное, дискредитации нашего клуба как структуры, неспособной обеспечить надлежащие меры безопасности, как в чаше стадиона, так и за ее пределами.

В последнее время, в условиях беспрецедентного давления, в том числе информационного, наш клуб считает сегодня своим долгом предупредить всех желающих породить смятение и беспорядок во время будущей игры. Комплекс мер безопасности в четверг, 27 мая, будет кардинальным образом отличаться от предыдущих домашних матчей «Металлиста 1925» в нынешнем сезоне Первой лиги.

Плодотворное сотрудничество с правоохранительными органами, в контексте грядущей встречи, не пройдет бесследно, и тех провокаторов (третьих лиц), которые таки решатся на срыв игры, ожидают, смеем заверить, крайне неприятные для них сюрпризы.

Игру Первой лиги можно будет посмотреть 27 мая на телеканале XSPORT, а также на нашем сайте. Начало – в 18:55.

Сергей Стаднюк
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Металлист 1925 Черноморец

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