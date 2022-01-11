Центрбек «Динамо»: «Сделаем все, чтобы вновь выиграть чемпионат и кубок»

Александр Сирота / Фото - ФК Динамо Киев

Защитник «Динамо» Александр Сирота рассказал о своем отпуске и ожиданиях от второй части сезона.

Что касается собственно отдыха, то первые несколько дней ничего не делал и проводил время в основном на пляже, а затем уже совмещал с различными активностями. После возвращения из теплых краев новогодние и рождественские праздники уже встречал в семейном кругу.

Необходимо хорошо подготовиться к возобновлению чемпионата Украины. Поскольку в еврокубках мы не участвуем, будет возможность сосредоточиться на внутренних соревнованиях. Могу заверить, что мы сделаем все от нас зависящее, чтобы вновь выиграть чемпионат и Кубок Украины.