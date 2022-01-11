Защитник «Динамо» объяснил, почему вернулся к тренировкам раньше
Центрбек «Динамо»: «Сделаем все, чтобы вновь выиграть чемпионат и кубок»
Сирота – о своем отпуске и ожиданиях от второй части сезона
Александр Сирота / Фото - ФК Динамо Киев
Защитник «Динамо» Александр Сирота рассказал о своем отпуске и ожиданиях от второй части сезона.
В отпуске получилось отдохнуть с любимой девушкой в Доминикане. Еще в самолете пересекся со многими знакомыми футболистами, одним из них был наш вратарь Руслан Нещерет, а уже непосредственно на курорте жил в одном отеле с полузащитником «Ворсклы» Владимиром Чеснаковым.
Что касается собственно отдыха, то первые несколько дней ничего не делал и проводил время в основном на пляже, а затем уже совмещал с различными активностями. После возвращения из теплых краев новогодние и рождественские праздники уже встречал в семейном кругу.
Необходимо хорошо подготовиться к возобновлению чемпионата Украины. Поскольку в еврокубках мы не участвуем, будет возможность сосредоточиться на внутренних соревнованиях. Могу заверить, что мы сделаем все от нас зависящее, чтобы вновь выиграть чемпионат и Кубок Украины.
Сирота также объяснил, почему вернулся к тренировкам раньше.