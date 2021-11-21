Защитник «Шахтера»: «Мы сами создали себе с «Рухом» проблемы»
Центрбек «Шахтера» высказался о предстоящем матче Лиги чемпионов с «Интером»
У «горняков» нет права на ошибку
21 ноября 08:45
Валерий Бондарь / Фото: shakhtar.com
Центральный защитник «Шахтера» Валерий Бондарь поделился мнением о предстоящем матче группового этапа Лиги чемпионом с «Интером»:
Настрой хороший. Команда побеждает, мы взяли три очка, а перед этим показали очень качественную игру с «Реалом». У нас есть еще пять игр, мы постараемся и сделаем все возможное, чтобы набрать в них пятнадцать очков.
Отметим, что «горняки» обязаны брать три очка в матче с чемпионом Италии чтобы продолжить борьбу за евровесну.
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