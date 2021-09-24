Цихмейструк: «Динамо» нужно приходить в себя»

Экс-хавбек сборной Украины считает, что Луческу не придется лишний раз настраивать команду на следующий матч

Фото - ФК Динамо Киев

Бывший полузащитник сборной Украины Эдуард Цихмейструк поделился ожиданиями от матчей «Шахтера» и «Динамо» в девятом туре украинской Премьер-лиги. Эксперт считает, что отечественные гранды обыграют «Верес» и «Рух» соответственно.

«Шахтер» – «Верес» 2:1. У «Шахтера» после выигрыша Суперкубка положительных эмоций прибавилось. Но насколько «горняки» смогут перестроиться после эйфории, как раз и покажет матч с «Вересом», который, считаю, даст бой именитому сопернику. «Рух» – «Динамо» 1:3. Для «Динамо» настал тот момент, когда нужно приходить в себя, ведь до поражения от «Шахтера» подопечные Мирчи Луческу давно не проигрывали на внутренней арене. Думаю, наставнику киевлян не придется лишний раз настраивать команду на этот поединок. «Руху» удастся поразить ворота киевлян, которые ответят тремя мячами.

Ранее главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби предположил, что его подопечный играли слишком мягко в первом тайме матча с «Динамо».