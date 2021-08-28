Цитаишвили вновь получил травму
Цитаишвили был довызван в сборную Грузии. Хавбек может дебютировать в матче с Косово
20-летний игрок впервые отправится в лагерь национальной команды
Георгий Цитаишвили / Фото - sport.bigmir.netГлавный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль довызвал в национальную команду хавбека «Динамо», который ныне играет в аренде за «Черноморец», Георгия Цитаишвили.
Довызов 20-летнего футболиста связан с травмой одного из лидеров сборной Хвичи Кварацхелии. Об этом сообщает официальный сайт федерации футбола Грузии.
Напомним, Цитаишвили получил гражданство Грузии в мае 2021 года, это его дебютный вызов в национальную команду. Ранее он защищал цвета молодежной и юношеской сборных Украины.
Георгий может провести первый матч за сборную Грузию уже в сентябре. 2 сентября команда сыграет с Косово в отборе ЧМ-2022, 5-го – с Испанией, а 8-го сыграет контрольный матч с Болгарией.
Ранее сообщалось, что Цитаишивили вновь получил травму.
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