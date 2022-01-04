Цитаишвили имеет предложения из Бельгии и МЛС

Полузащитник, вероятно, покинет команду

Фото: ФК Черноморец

Полузащитник «Динамо» Георгий Цитаишвили имеет различные варианты продолжения карьеры.

Накануне, хавбек вскоре вернется в Киев, где обсудит с клубом свое будущее. Сообщалось об интересе к нему со стороны клуба Словакии.

Также у Георгия есть предложения от клуба из Бельгии и МЛС, сообщает goal.ge. Сам хавбек сообщил, что вскоре его будущее станет известно.

Первую половину сезона он провел в аренде в «Черноморце». На его счету 15 матчей и один гол.