Цитаишвили – о трансфере из «Динамо»: «После отпуска возвращаюсь в Киев»
Цитаишвили имеет предложения из Бельгии и МЛС
Полузащитник, вероятно, покинет команду
Фото: ФК Черноморец
Полузащитник «Динамо» Георгий Цитаишвили имеет различные варианты продолжения карьеры.
Накануне, хавбек вскоре вернется в Киев, где обсудит с клубом свое будущее. Сообщалось об интересе к нему со стороны клуба Словакии.
Также у Георгия есть предложения от клуба из Бельгии и МЛС, сообщает goal.ge. Сам хавбек сообщил, что вскоре его будущее станет известно.
Первую половину сезона он провел в аренде в «Черноморце». На его счету 15 матчей и один гол.
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