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Цитаишвили имеет предложения из Бельгии и МЛС

Полузащитник, вероятно, покинет команду
Футбол Украинская Премьер-лига
11:10
Цитаишвили имеет предложения из Бельгии и МЛС
Фото: ФК Черноморец

Полузащитник «Динамо» Георгий Цитаишвили имеет различные варианты продолжения карьеры.

Накануне, хавбек вскоре вернется в Киев, где обсудит с клубом свое будущее. Сообщалось об интересе к нему со стороны клуба Словакии.

Также у Георгия есть предложения от клуба из Бельгии и МЛС, сообщает goal.ge. Сам хавбек сообщил, что вскоре его будущее станет известно.

Первую половину сезона он провел в аренде в «Черноморце». На его счету 15 матчей и один гол.

Андрей Усмонов
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Теги

Георгий Цитаишвили Динамо Киев

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