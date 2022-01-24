Цитаишвили оформил гол+пас, Русин – забил. «Черноморец» разгромил клуб из Косово
Цитаишвили: «Металлист», «Верес» и «Полесье» - хорошие команды, так что будет интересно»
Полузащитник поделился ожиданиями от Winter Cup 2022
Фото: ФК Черноморец
Полузащитник «Черноморца» Георгий Цитаишвили поделился ожиданиями от Winter Cup 2022.
«Знаю, что мы будем участвовать в турнире Winter Cup 2022, но я об этом не думаю. У меня есть работа на каждый день, так что о турнире будем думать уже тогда, когда он начнется. «Металлист», «Верес» и «Полесье» - хорошие команды, так что будет интересно.
Но главное - подготовиться к чемпионату».
Цитаишвили мог покинуть Украину зимой и перебраться в Словакию.
Накануне одесситы провели первый матч под руководством Романа Григорчука.