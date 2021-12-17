Цитаишвили: «Стать футболистом не было моей мечтой»
Цитаишвили может отправиться в бывший чемпионат летнего новичка «Динамо»
Европейский клуб намерен арендовать игрока с правом выкупа
Георгий Цитаишвили / Фото - ФК Черноморец
Полузащитник «Динамо» Георгий Цитаишвили может отправиться в новый для себя чемпионат. Игрока намерен заполучить «Слован» из Братиславы.
Первую часть текущего сезона грузин провел в «Черноморце». Зимой он может снова отправиться в аренду.
«Слован» намерен также включить в соглашение пункт о праве выкупа Цитаишвили за около двух миллионов евро. Стороны на данный момент проводят переговоры.
Напоним, летом «Динамо» подписало Эрика Рамиреса именно из словацкого чемпионата.
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