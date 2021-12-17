Цитаишвили может отправиться в бывший чемпионат летнего новичка «Динамо»

Европейский клуб намерен арендовать игрока с правом выкупа

Георгий Цитаишвили / Фото - ФК Черноморец

Полузащитник «Динамо» Георгий Цитаишвили может отправиться в новый для себя чемпионат. Игрока намерен заполучить «Слован» из Братиславы.

Первую часть текущего сезона грузин провел в «Черноморце». Зимой он может снова отправиться в аренду.

«Слован» намерен также включить в соглашение пункт о праве выкупа Цитаишвили за около двух миллионов евро. Стороны на данный момент проводят переговоры.

Напоним, летом «Динамо» подписало Эрика Рамиреса именно из словацкого чемпионата.