Цитаишвили – о транфере из «Динамо»: «После отпуска возвращаюсь в Киев»

Георгий Цитаишвили / Фото - Динамомания

Полузащитник «Динамо» Георгий Цитаишвили прокомментировал информацию о возможном переходе в братиславский «Слован». Также хавбек подытожил свои выступления в «Черноморце».

«Черноморец»? Я давно не играл и это был мой первый стабильный сезон за четыре года. Для меня это было важно. Но я бы не сказал, что там сильно раскрылся и почувствовал себя в великолепной форме.

Я слишком долго не играл, поэтому надо еще время, чтобы полностью вернуть свой уровень футбола. Но я рад, что был в «Черноморце» и работал с Юрием Морозом. Он отличный тренер и человек. В любом случае, этот период пошел мне на пользу.