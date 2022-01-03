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Цитаишвили – о транфере из «Динамо»: «После отпуска возвращаюсь в Киев»
Хавбек не подтвердил и не опроверг, что окажется в другом клубе
Георгий Цитаишвили / Фото - Динамомания
Полузащитник «Динамо» Георгий Цитаишвили прокомментировал информацию о возможном переходе в братиславский «Слован». Также хавбек подытожил свои выступления в «Черноморце».
Разговоров много и вариантов может быть много. Но ничего не могу сказать, потому что решение о моем будущем будет принимать руководство киевского «Динамо». Могу только сказать, что после отпуска возвращаюсь в Киев, а что будет дальше, узнаю уже там.
«Черноморец»? Я давно не играл и это был мой первый стабильный сезон за четыре года. Для меня это было важно. Но я бы не сказал, что там сильно раскрылся и почувствовал себя в великолепной форме.
Я слишком долго не играл, поэтому надо еще время, чтобы полностью вернуть свой уровень футбола. Но я рад, что был в «Черноморце» и работал с Юрием Морозом. Он отличный тренер и человек. В любом случае, этот период пошел мне на пользу.
Также сообщалось об интересе к Цитаишвили со стороны клубов из Венгрии и Польши.
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