Цитаишвили официально решил играть за сборную Грузии

Футболист сменил гражданство

Фото: instagram

Полузащитник «Динамо» Георгий Цитаишвили сменил гражданство.

Вместо украинского он получил грузинский паспорт. Об этом он сообщил в своем Instagram и признался, что рад такому решению.

Напомним, в 2019-м году Цитаишвили выиграл молодежный чемпионат мира в составе сборной Украины.

Цитаишвили может быть арендован «Ворсклой» на следующий сезон.