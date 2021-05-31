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Цитаишвили официально решил играть за сборную Грузии

Футболист сменил гражданство
Футбол Украинская Премьер-лига
07:22
Цитаишвили официально решил играть за сборную Грузии
Фото: instagram

Полузащитник «Динамо» Георгий Цитаишвили сменил гражданство.

Вместо украинского он получил грузинский паспорт. Об этом он сообщил в своем Instagram и признался, что рад такому решению.

Напомним, в 2019-м году Цитаишвили выиграл молодежный чемпионат мира в составе сборной Украины.

Цитаишвили может быть арендован «Ворсклой» на следующий сезон.

Андрей Усмонов
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Теги

сборная Украины (футбол) сборная Грузии (футбол) Георгий Цитаишвили Динамо Киев

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