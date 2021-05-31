«Ворскла» хочет сохранить Кулача и Алиуна, а также вновь арендовать Цитаишвили
Цитаишвили официально решил играть за сборную Грузии
Футболист сменил гражданство
Фото: instagram
Полузащитник «Динамо» Георгий Цитаишвили сменил гражданство.
Вместо украинского он получил грузинский паспорт. Об этом он сообщил в своем Instagram и признался, что рад такому решению.
Напомним, в 2019-м году Цитаишвили выиграл молодежный чемпионат мира в составе сборной Украины.
Цитаишвили может быть арендован «Ворсклой» на следующий сезон.
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