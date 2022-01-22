Еще два игрока «Динамо» пополнили «Черноморец»
Цитаишвили оформил гол+пас, Русин – забил. «Черноморец» разгромил клуб из Косово
Одесситы пока только побеждают при Григорчуке
Фото - ФК Черноморец
Во втором контрольном матче на зимних сборах «Черноморец» разгромил «Приштину».
Клуб из Косово не сумел оказать должное сопротивление одесситам. Одесситы забили по два мяча в каждом из таймов.
Результативными были арендованные у «Динамо» игроки. Цитаишвили оформил гол+пас, голом отличился Русин. Также забили Цонев и Ванцаш.
В первом матче на сборах «Черноморец» переиграл «Лехию» (2:0).
Контрольный матч
«Черноморец» – «Приштина» 4:0
Голы: Цонев, 30, Русин, 33, Ванцаш, 70, Цитаишвили, 73
«Черноморец» (основной состав): Паст, Бергквист, Мартинович, Брагару, Кузык Д. Кравченко, Петков, Кузык О., Ванцаш, Цонев, Русин.«Черноморец» (запасные): Варакута, Крынский, Кадири, Цитаишвили, Вачиберадзе, Путря, Штогрин, Дудко, Ванат, Эрнандес, Бобко, Михайленко, Ларин.
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