Климов продаст «Черноморец» за 3,5-5 миллиона долларов
Цитаишвили: «Стать футболистом не было моей мечтой»
Хавбек рассказал о своем отношении к профессиональной карьере
2 декабря 22:39
Георгий Цитаишвили / Фото - ФК Черноморец
Арендованный у «Динамо» полузащитник Георгий Цитаишвили рассказал в своем Instagram о том, как относится к профессиональной карьере футболиста.
Ничего себе, я в футболе с трех лет. Всю жизнь почти.
Помню, как хотелось, чтобы ночь поскорее закончилась, и начался новый день. Поскорее на тренировку.
Это как день рождения каждый день. Стать футболистом не было мечтой. Это было моей целью.
Ранее экс-хавбек сборной Украины Кирилл Ковальчук опроверг свое возвращение в «Черноморец» в качестве тренера.
Комментарии 0