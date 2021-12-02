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Цитаишвили: «Стать футболистом не было моей мечтой»

Хавбек рассказал о своем отношении к профессиональной карьере
Футбол Украинская Премьер-лига
2 декабря 22:39
Цитаишвили: «Стать футболистом не было моей мечтой»
Георгий Цитаишвили / Фото - ФК Черноморец

Арендованный у «Динамо» полузащитник Георгий Цитаишвили рассказал в своем Instagram о том, как относится к профессиональной карьере футболиста.

Ничего себе, я в футболе с трех лет. Всю жизнь почти.

Помню, как хотелось, чтобы ночь поскорее закончилась, и начался новый день. Поскорее на тренировку.

Это как день рождения каждый день. Стать футболистом не было мечтой. Это было моей целью.

Ранее экс-хавбек сборной Украины Кирилл Ковальчук опроверг свое возвращение в «Черноморец» в качестве тренера.

Сергей Стаднюк
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Черноморец Георгий Цитаишвили

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