Цитаишвили: «Стать футболистом не было моей мечтой»

Хавбек рассказал о своем отношении к профессиональной карьере

Георгий Цитаишвили / Фото - ФК Черноморец

Арендованный у «Динамо» полузащитник Георгий Цитаишвили рассказал в своем Instagram о том, как относится к профессиональной карьере футболиста.

Ничего себе, я в футболе с трех лет. Всю жизнь почти. Помню, как хотелось, чтобы ночь поскорее закончилась, и начался новый день. Поскорее на тренировку. Это как день рождения каждый день. Стать футболистом не было мечтой. Это было моей целью.

Ранее экс-хавбек сборной Украины Кирилл Ковальчук опроверг свое возвращение в «Черноморец» в качестве тренера.