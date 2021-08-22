Официально. «Черноморец» арендовал у «Динамо» Цитаишвили и еще 11 футболистов
Цитаишвили вновь получил травму
У игрока обнаружили рецидив
Фото: ФК Динамо
Полузащитник «Черноморца» Георгий Цитаишивили вновь получил травму.
Главный тренер одесситов Юрий Мороз рассказал, почему игрока не было в заявке на матч с «Шахтером».
«К сожалению, у Гио опять рецидив старой травмы. Ждали до утра, но врачи категорически сказали: «Нет».
«Черноморец» проиграл «Шахтеру» (0:3).
Цитаишвили пропустил всю весеннюю часть прошлого сезона из-за травмы.
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