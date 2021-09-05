«Милан» отпустит в ЦСКА испанского полузащитника
ЦСКА согласовал аренду полузащитника «Милана»
Кастильехо близок к переезду в Россию
10:10
Фото: AFP
Полузащитник «Милана» Самуэль Кастильехо переедет в Россию.
Клубы согласовали условия аренды на сезон без права выкупа, сообщает Milan Live. Хавбек согласился на переезд.
«Милан» не рассчитывает на игрока и даже не заявил его на Лигу чемпионов. Ради игровой практики испанец согласился на аренду.
В «Милане» 26-летний игрок провел три сезона. Правда, закрепиться в составе ему не удалось. На его счету семь мячей.
Ранее ЦСКА продал лидера Николу Влашича в «Вест Хэм».
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