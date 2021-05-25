Цуриков: «После сборов «Днепр-1» покажет, чего стоит»
Цуриков может перебраться в «Ворсклу» на правах аренды
Защитник «Днепра-1» следующий сезон, вероятнее всего, начнет в другом коллективе
Андрей Цуриков / Фото - footboomЗащитник Днепра-1 Андрей Цуриков может сменить клубную прописку. Вероятнее всего, украинец будет арендован другим клубом.
Следующий сезон 28-летний футболист может провести в полтавской «Ворскле».
В минувшем сезоне УПЛ Цуриков сыграл 19 матчей и забил 1 гол.
Напомним, накануне «Днепр-1» отказался отпустить защитника Александра Сватка в польскую «Ракуву».
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