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Цыганков может пропустить игру с Нидерландами – источник

Матч состоится 13-го июня
Футбол Евро-2020
6 июня 21:43
Цыганков может пропустить игру с Нидерландами – источник
Виктор Цыганков / Фото: УНИАН

Украинский журналист Игорь Цыганык заявил, что вингер сборной Украины Виктор Цыганков может пропустить первый матч Евро-2020 против Нидерландов.

«Это будет последняя игра перед чемпионатом Европы. Сборная Украины выйдет в боевом составе, чтобы провести генеральную репетицию к Евро-2020.

Не думаю, что украинцы будут тратить все силы, чтобы обыграть Кипр. Бойни не будет. Прогнозирую, что будет ничья, а обе команды забьют.

Уже на Северную Ирландию был почти основной состав, предполагаю, что будет одна-две замены против Кипра. Возможно, Зинченко дадут сыграть.

 Не уверен, что Цыганков будет играть против Нидерландов, ведь в том поединке нужно будет очень много работать. Думаю, что на Виктора больше рассчитывают против Северной Македонии и Австрии. Итак, не уверен, выпустят Цыганкова на Кипр».


Матч Украина – Нидерланды состоится 13-го июня.

Источник: sport.ua Петр Приходько
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Виктор Цыганков

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