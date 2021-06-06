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Цыганков может пропустить игру с Нидерландами – источник
Матч состоится 13-го июня
Виктор Цыганков / Фото: УНИАН
Украинский журналист Игорь Цыганык заявил, что вингер сборной Украины Виктор Цыганков может пропустить первый матч Евро-2020 против Нидерландов.
«Это будет последняя игра перед чемпионатом Европы. Сборная Украины выйдет в боевом составе, чтобы провести генеральную репетицию к Евро-2020.
Не думаю, что украинцы будут тратить все силы, чтобы обыграть Кипр. Бойни не будет. Прогнозирую, что будет ничья, а обе команды забьют.
Уже на Северную Ирландию был почти основной состав, предполагаю, что будет одна-две замены против Кипра. Возможно, Зинченко дадут сыграть.
Не уверен, что Цыганков будет играть против Нидерландов, ведь в том поединке нужно будет очень много работать. Думаю, что на Виктора больше рассчитывают против Северной Македонии и Австрии. Итак, не уверен, выпустят Цыганкова на Кипр».