Цыганков может пропустить игру с Нидерландами – источник

Виктор Цыганков / Фото: УНИАН

Украинский журналист Игорь Цыганык заявил, что вингер сборной Украины Виктор Цыганков может пропустить первый матч Евро-2020 против Нидерландов.

Не думаю, что украинцы будут тратить все силы, чтобы обыграть Кипр. Бойни не будет. Прогнозирую, что будет ничья, а обе команды забьют.

Уже на Северную Ирландию был почти основной состав, предполагаю, что будет одна-две замены против Кипра. Возможно, Зинченко дадут сыграть.

Не уверен, что Цыганков будет играть против Нидерландов, ведь в том поединке нужно будет очень много работать. Думаю, что на Виктора больше рассчитывают против Северной Македонии и Австрии. Итак, не уверен, выпустят Цыганкова на Кипр».