Результаты жеребьевки 1/8-й финала Кубка Украины
Цыганков: «Мы подготовимся, ведь все мы живем мечтой попасть на чемпионат мира»
Полузащитник – о соперниках в стыковых матчах
17 ноября 22:10
Фото: УАФ
Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков поделился мнением о соперниках в стыковых матчах за право выхода на ЧМ-2022.
«Мы действительно обыгрывали очень именитые команды. Все прекрасно понимают силу возможных соперников, но давайте дождемся этих матчей. Мы подготовимся, ведь все мы живем мечтой попасть на чемпионат мира. Я надеюсь, что Украина окажется в Катаре».
Победу над Боснией и Герцговиной принесли удары Зинченко и Довбика.
Украина сыграет в плей-офф отбора на ЧМ-2022. Жеребьевка состоится 26 ноября.
Петраков уже видит команду на ЧМ в Катаре.