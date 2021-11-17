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Цыганков: «Мы подготовимся, ведь все мы живем мечтой попасть на чемпионат мира»

Полузащитник – о соперниках в стыковых матчах
Футбол Сборная Украины
17 ноября 22:10
Цыганков: «Мы подготовимся, ведь все мы живем мечтой попасть на чемпионат мира»
Фото: УАФ

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков поделился мнением о соперниках в стыковых матчах за право выхода на ЧМ-2022.

«Мы действительно обыгрывали очень именитые команды. Все прекрасно понимают силу возможных соперников, но давайте дождемся этих матчей. Мы подготовимся, ведь все мы живем мечтой попасть на чемпионат мира. Я надеюсь, что Украина окажется в Катаре».

Победу над Боснией и Герцговиной принесли удары Зинченко и Довбика.

Украина сыграет в плей-офф отбора на ЧМ-2022. Жеребьевка состоится 26 ноября.

Петраков уже видит команду на ЧМ в Катаре.

Андрей Усмонов
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Теги

сборная Украины (футбол) Виктор Цыганков

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