Цыганков: «Не реализовали моменты и допустили две результативные ошибки»

Виктор Цыганков / Фото - ФК Динамо Киев

Вингер «Динамо» Виктор Цыганков высказался относительно поражения в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против «Вильярреала» (0:2). Один из лидеров команды считает, что киевляне имели свои моменты, но не реализовали их.

Виктор, сегодня фланговые игроки «Динамо» были на высоте. В чем причина того, что не удалось добыть позитивный результат – забить хотя бы один мяч на своем поле?

Футбол и состоит из того, что если ты используешь свои моменты, то выигрываешь, а если допускаешь ошибки, то проигрываешь. Сегодня мы не реализовали свои моменты и допустили две ошибки, которые привели к голам. Есть над чем работать, нам показали наш уровень. Но мы сегодня отдали все силы. Надеюсь, что благодаря таким играм мы будем только расти.

Ранее домашнее поражение от испанцев прокомментировал капитан «Динамо» Сергей Сидорчук.