Экс-тренер сборной Украины: «В матче с Северной Ирландией особенно нужно бояться стандартов»
Цыганков не сыграет с Северной Ирландией
Сборная обойдется без полузащитника
Виктор Цыганков / фото - FootBoom
Хавбек киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Цыганков не полетел с национальной командой в Днепр на товарищеский матч со сборной Северной Ирландии.
Вместе с ним на игру не отправился Эдуард Соболь. Причины, по которым игроки остались в Харькове, не сообщаются.
Матч сборной Украины с Северной Ирландией состоится сегодня в 21:00 на Днепр-Арене.
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