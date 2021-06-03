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Цыганков не сыграет с Северной Ирландией

Сборная обойдется без полузащитника
Евро Сборные
12:11
Цыганков не сыграет с Северной Ирландией
Виктор Цыганков / фото - FootBoom

Хавбек киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Цыганков не полетел с национальной командой в Днепр на товарищеский матч со сборной Северной Ирландии.

Вместе с ним на игру не отправился Эдуард Соболь. Причины, по которым игроки остались в Харькове, не сообщаются.

Матч сборной Украины с Северной Ирландией состоится сегодня в 21:00 на Днепр-Арене.

Посмотреть прямую трансляцию матча вы сможете на сайте Xsport.

Источник: meta-ratings Павел Харченко
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Теги

Виктор Цыганков Эдуард Соболь

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