Цыганков не забил с пенальти впервые за два года

Чемпионат Италии. «Наполи» – «Аталанта». Мертенс забил второй мяч в ворота гостей. Онлайн трансляция
21:45
«Динамо» разгромило «Верес» (3:0) в матче 17 тура УПЛ.
Одним из голов отметился полузащитник Виктор Цыганков. Он также не забил с пенальти во втором тайме.
Таким образом, Цыганков не реализовал удар с 11-метрового впервые за два года. В последний раз он не смог забить с пенальти в игре против «Колоса» в октябре 2019-го года.
С тех пор Цыганков реализовал 11 ударов с «точки» подряд.
Отметим, что самая длительная серия из реализованных пенальти подряд принадлежит экс-игроку «Таврии» и «Кривбасса» Василу Гигиадзе. У него 19 реализованных пенальти подряд. Цыганков с 11 подряд голами с «точки» занимает 7-е место в истории УПЛ.
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