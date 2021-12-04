Цыганков не забил с пенальти впервые за два года

Он реализовал последние 11 ударов с «точки»

Фото: ФК Динамо

«Динамо» разгромило «Верес» (3:0) в матче 17 тура УПЛ.

Одним из голов отметился полузащитник Виктор Цыганков. Он также не забил с пенальти во втором тайме.

Таким образом, Цыганков не реализовал удар с 11-метрового впервые за два года. В последний раз он не смог забить с пенальти в игре против «Колоса» в октябре 2019-го года.

С тех пор Цыганков реализовал 11 ударов с «точки» подряд.

Отметим, что самая длительная серия из реализованных пенальти подряд принадлежит экс-игроку «Таврии» и «Кривбасса» Василу Гигиадзе. У него 19 реализованных пенальти подряд. Цыганков с 11 подряд голами с «точки» занимает 7-е место в истории УПЛ.