Цыганков – о «Динамо» в ЛЧ: «К сожалению, это наш уровень»

Виктор Цыганков / Фото: Twitter

Вингер «Динамо» Виктор Цыганков в своем Instagram оценил игру команды в первых 3-х турах Лиги чемпионов.

Но сдаться легче всего. Сложнее встать снова на ноги и доказать, в первую очередь, самим себе, что мы можем играть на этом уровне на равных с грандами. Только через тяжелую работу и с верой в наилучшее, по-другому никак».