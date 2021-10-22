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Цыганков – о «Динамо» в ЛЧ: «К сожалению, это наш уровень»
Вингер заявил, что киевляне не будут сдаваться
10:50
Виктор Цыганков / Фото: Twitter
Вингер «Динамо» Виктор Цыганков в своем Instagram оценил игру команды в первых 3-х турах Лиги чемпионов.
«Не те результаты, на которые мы рассчитываем. После трех игр в Лиге Чемпионов ни наши болельщики, ни сами игроки не могут довольствоваться тем, что происходит. К сожалению, это наш уровень, всем нам нужно расти.
Но сдаться легче всего. Сложнее встать снова на ноги и доказать, в первую очередь, самим себе, что мы можем играть на этом уровне на равных с грандами. Только через тяжелую работу и с верой в наилучшее, по-другому никак».
«Динамо» набрало лишь 1 очко в ЛЧ. Киевляне находятся на последнем месте в своей группе.
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