Цыганков: «Мы едем на Евро не для того, чтобы просто поучаствовать»
Цыганков: «О себе в интернете я уже ничего не читаю»
Лидер «Динамо» – о критике
Виктор Цыганков / Фото: Футбол 24
Вингер «Динамо» Виктор Цыганков высказался о критике в интернете в свой адрес. Его слова приводит пресс-служба «бело-синих».
– О себе я ничего не читаю уже. Понятно, что-то попадается постоянно, но чтобы обращал сильно внимание – нет. И сам уже давно не ищу о себе информацию.
– Когда себя гуглил в последний раз?
– Давно, года 2-3 назад. Не знаю, почему я это делал, был повод посмотреть
Ранее Цыганков ответил на вопрос касательно целей сборной Украины на Евро-2020.
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