Цыганков: «О себе в интернете я уже ничего не читаю»

Лидер «Динамо» – о критике

Виктор Цыганков / Фото: Футбол 24

Вингер «Динамо» Виктор Цыганков высказался о критике в интернете в свой адрес. Его слова приводит пресс-служба «бело-синих».

– О себе я ничего не читаю уже. Понятно, что-то попадается постоянно, но чтобы обращал сильно внимание – нет. И сам уже давно не ищу о себе информацию.

– Когда себя гуглил в последний раз?

– Давно, года 2-3 назад. Не знаю, почему я это делал, был повод посмотреть



Ранее Цыганков ответил на вопрос касательно целей сборной Украины на Евро-2020.