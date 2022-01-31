«Динамо» отпустит еще одного украинца в Европу
Цыганков отказался от перехода в «Монако»
Полузащитник останется в «Динамо»
Фото: ФК Динамо
Полузащитник «Динамо» Виктор Цыганков отказался переехать в Лигу 1.
Предложение по игроку сделало «Монако». Французский келуб предлагал киевлянам аренду с правом выкупа за 20 миллионов евро.
Сообщается, что Виктор отказался от такого варианта. Он не хочет играть во Франции и тем более играть в аренде.
Накануне, «Динамо» отпустило в Италию Владислава Супрягу, а в Испанию Эрика Рамиреса.
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