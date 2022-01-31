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Цыганков отказался от перехода в «Монако»

Полузащитник останется в «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
10:10
Цыганков отказался от перехода в «Монако»
Фото: ФК Динамо

Полузащитник «Динамо» Виктор Цыганков отказался переехать в Лигу 1.

Предложение по игроку сделало «Монако». Французский келуб предлагал киевлянам аренду с правом выкупа за 20 миллионов евро.

Сообщается, что Виктор отказался от такого варианта. Он не хочет играть во Франции и тем более играть в аренде.

Накануне, «Динамо» отпустило в Италию Владислава Супрягу, а в Испанию Эрика Рамиреса.

Также вероятен уход Артема Шабанова.

Источник: ТаТоТаке Андрей Усмонов
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Теги

Динамо Киев Виктор Цыганков Монако

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