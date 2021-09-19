«Динамо» начало продажу билетов на матч с «Шахтером» в УПЛ. Известны цены
Цыганков рассказал, за счет чего «Динамо» вырвало победу у «Александрии»
Все дело в вере и кропотливой работе
Фото: twitter.com/DynamoKyiv
Полузащитник «Динамо» Виктор Цыганков в Instagram прокомментировал минимальную победу над «Александрией» (1:0), которую киевляне добыли благодаря голу с пенальти уже в компенсированное арбитром время:
«Ничего не бывает просто, но вера в себя и кропотливая работа всегда приносят результаты. Рад победе команды и своему 80-му голу за любимый клуб».
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