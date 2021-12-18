Леоненко – о промахе Цыганкова: «Я бы сказал, что я – не футболист»
Цыганков сделал предложение девушке
Лидер «Динамо» решил начать отпуск продуктивно
18 декабря 19:50
Виктор Цыганков / Фото - ФК Динамо Киев
Киевское «Динамо» в середине декабря отправилось в отпуск. Лидер «бело-синих» Виктор Цыганков проводит отдых на Мальдивах.
Вингер решил, что курортная атмосфера идеально подходит для предложения девушке. Соответствующее фото было опубликовано в Instagram футболиста.
Все только начинается.
Напомним, с девушкой по имени Романа Цыганков встречается уже более двух лет.
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